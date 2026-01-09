Di Marzio: Fiorentina e non solo su Ugresic. Chi è la nuova stellina del Partizan

La Fiorentina ha messo gli occhi su un nuovo giovane talento del Partizan: piace Ugresic, ma non è la sola sulle sue tracce

La Fiorentina ha messo ancora una volta nel mirino un giovane talento del Partizan. Si tratta di Ognjen Ugresic, centrocampista classe 2006 di nazionalità serba. Sul 19enne però non ci sarebbero solo i viola, ma anche Parma e Bologna, in Italia, e pure il Marsiglia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tutti stanno monitorando con attenzione la crescita del calciatore.

Il Parma aveva già provato ad affondare il colpo la scorsa estate, senza però riuscire a concretizzare il trasferimento, poi sono arrivate Fiorentina e Bologna, a caccia di profili giovani e già pronti per alzare il livello. Il Partizan, consapevole di avere tra le mani un grande talento, ha fissato una clausola rescissoria da 15 milioni di euro.

Il calciatore, di piede destro e alto 188 cm, è cresciuto nel settore giovanile della squadra serba fin da piccolo. In questa stagione ha già collezionato 27 presenze, fra tutte le competizioni, condite da 6 gol e 3 assist. Oltre a prediligere il ruolo di centrocampista centrale, Ugresic può giocare anche più avanzato da trequartista o addirittura punta centrale. In conclusione, nonostante la giovane età, è già stato chiamato anche dalla prima squadra della Nazionale serba, per la quale ha anche esordito in una partita di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio.