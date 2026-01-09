Fiorentina-Milan, domenica alle 15:00. Dove vederla in tv e streaming

Dopo il pareggio con beffa finale maturato contro la Lazio, la Fiorentina vuole continuare a smuovere la sua classifica per uscire dal pantano della zona retrocessione. Domenica 11 gennaio alle 15:00 il Milan sarà di scena allo stadio Franchi in una partita fondamentale per le sorti della stagione viola. Ecco dove vederla in tv e streaming.
Tutte le info sul match di domenica
Dove seguirla in Tv e radio—
|Dimenica 11 gennaio, ore 15:00
|Stadio Franchi, Firenze
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Testoni-Giaccherini
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
