Fiorentina-Milan, domenica alle 15:00. Dove vederla in tv e streaming

Tutte le info sul match di domenica
Dopo il pareggio con beffa finale maturato contro la Lazio, la Fiorentina vuole continuare a smuovere la sua classifica per uscire dal pantano della zona retrocessione. Domenica 11 gennaio alle 15:00 il Milan sarà di scena allo stadio Franchi in una partita fondamentale per le sorti della stagione viola. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove seguirla in Tv e radio

Dimenica 11 gennaio, ore 15:00Stadio Franchi, Firenze
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Testoni-Giaccherini
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

