Bucchioni: “Milan? Solo così puoi uscirne. Brescianini subito titolare”

Il giornalista Enzo Bucchioni, in vista della partita della Fiorentina contro il Milan di domani, ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno:
Cosa voglio dal girone di ritorno? La salvezza. Dalla partita di domani vorrei la conferma di quello che abbiamo visto nelle ultime gare. C'è stata una crescita della squadra, sotto l'aspetto caratteriale. Mi è piaciuta la reazione dopo il gol subito con la Lazio. L'avversario domani sale di livello, quindi vorrei gli stessi atteggiamenti: giocare con coraggio contro un avversario più forte e gestire l'attenzione. L'atteggiamento di una squadra che deve salvarsi, come la Fiorentina, deve essere sempre lo stesso indipendentemente dall'avversario. Non puoi fare tabelle e dire con il Milan posso permettermi di perdere, perché sennò parti già sconfitto. Devo dare il massimo e poi fare i conti alla fine. Se dovessi battere il Milan il percorso proseguirebbe, così come dovrei prendere qualcosa di buono nel caso si dovesse giocare alla pari e perdere per un episodio che ci ha condannato.
Che ci si aspettava Modric? Brescianini lo devi collocare al momento storico e il modo in cui lo puoi andare a sfruttare al massimo. Sulla carta questo giocatore ti porta qualcosa, dal punto di vista delle caratteristiche. Ha gamba, non come Ndour. Attacca molto gli spazi. Alla Fiorentina manca un giocatore come lui, che ha la potenzialità di cambiare passo. Titolare già domani? Se sta bene, perché no. Anche se è arrivato per ultimo lo faccio passare davanti a tutti.
Solomon non so se lo vedo dal 1', perché ti sbilanceresti giocando con tre attaccanti. Casomai a partita in corso. Serve equilibrio.
