Graziani: “Baldanzi non serve, c’è Fazzini. Ecco cosa farei sul mercato”

L'ex attaccante anche della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa viola e della partita in programma domani contro il Milan. Le sue parole:
Cosa chiedo al girone di ritorno? Risultati che possano far uscire la squadra da questa situazione. Serve un cambio di rotta, perché la Fiorentina è ultima in classifica. Ci aspettiamo una risalita importante, il prima possibile. Nelle ultime partite sta crescendo. Il Milan gioca sempre per vincere e così deve fare la Fiorentina da ora in poi. Se mi proponessero di firmare per un pari, lo farei subito. Almeno un punto ce lo porteremo a casa.
Troppo, perché non hanno caratteristiche per aiutarti dietro. Cioè, lo fanno, ma con un grande dispendio energetico.
Brescianini è già pronto, perché non farlo giocare dall'inizio. Baldanzi? Abbiamo già Fazzini con quelle caratteristiche. Che ci fa la Fiorentina di uno come lui oggi? Serve un centrocampista con più carisma e qualità. Andrei a lavorare forte soprattutto in quella zona di campo. Poi se vanno via Viti e Pablo Marì qualcosa dovrà arrivare anche in difesa.
