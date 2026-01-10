L'ex procuratore Furio Valcareggi, a Lady Radio durante "I Ragazzi nel Pallone", ha parlato dei temi più caldi in casa Fiorentina in vista della sfida di domani, alle ore 15:00, contro il Milan. Le sue parole:
Valcareggi: "Dodò via, anche subito, ma Fortini no. Baldanzi per Fazzini? Vi dico"
L'ex procuratore Furio Valcareggi ha parlato della situazione in casa Fiorentina e della partita in programma contro il Milan
Finalmente in casa viola si inizia a vedere la fine del tunnel. La Fiorentina sta uscendo dalla crisi e le ultime prestazioni ne sono la conferma. Quelli che fino ad ora stavano giocando male, adesso stanno tornando ai loro livelli. La squadra è buona. Per questo dico che domani sarà un match alla pari, almeno a livello di valori.
Sulla partita con la Lazio—
Non abbiamo fatto malissimo, anche se va sottolineato che la fortuna sembra esserci girata a favore questa volta. Il pareggio con la Lazio va benissimo. Come sottolineato da Gosens, qualche mese fa questa partita la Fiorentina la perdeva, per questo dico che bisogna essere contenti del punticino strappato all'Olimpico.
Sull'arrivo di Brescianini—
E'' un giocatore che mi piace molto, ma come faccio sempre voglio giudicarlo solo dopo averlo visto in campo. In estate mi ero spinto oltre dicendo che avremmo lottato per la Champions League e per questo ogni giudizio va dato soltanto dopo che "l'esame" è stato sostenuto.
Su Dodò—
Per quanto mi riguarda, Dodò può andare via quando vuole, se vengono portati i soldi ovviamente. Se viene trovata un'alternativa all'altezza può andarsene anche a gennaio. Il brasiliano è uno di quelli che quest'anno hanno tradito. Riconfermarlo dopo una stagione così non so quanto sia saggio. Al suo posto voglio vedere Fortini, grande prodotto del settore giovanile viola. Cederlo sarebbe un grande errore, è un giocatore importante. Tra lui e Dodò scelgo Fortini tutta la vita. Non facciamo come con Kayode.
Sul possibile arrivo di Baldanzi e il chiacchierato addio di Fazzini—
Sinceramente tra i due non saprei chi scegliere. Fazzini lo conosco bene, è un viareggino molto attaccato alla maglia. L'unica cosa è che si fa male un po' troppo spesso. Stessa cosa vale per Baldanzi: giocatore bravo, ma a volte è un po' troppo leggero. Noi abbiamo già Fazzini che fa quel giochino lì, come operazione, a mio parere, non avrebbe senso.
