Federico Russo: “Pioli prima delusione della stagione. Ecco il mio pensiero”

Il conduttore televisivo e radiofonico, Federico Russo, grande tifoso viola, ha parlato a Lady Radio durante "I Ragazzi nel Pallone" della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole, partendo dall'interesse per Baldanzi della Roma:
Baldanzi è un nome che mi piace molto, era già uscito nelle scorse finestre di mercato. Fa piacere vedere che dopo qualche anno alla fine possa davvero arrivare. Può portare quella fantasia in più che serve, sia a centrocampo che in fase offensiva. Può essere una risorsa preziosa, anche come riserva di Gudmundsson. E' un giocatore duttile, capace di stazionare in più zone del campo.
Sull'arrivo di Brescianini—
Brescianini? Secondo me è perfetto per noi. La Fiorentina ha impostato la stagione senza esterni alti, cosa che mi ha lasciato molto perplesso. Uno come lui serve come il pane. E' un giocatore di sostanza, perfetto per questa nuova Viola.
Su Fazzini—
Mi dispiace tantissimo non aver visto tanto un giocatore come Fazzini. Ci avevo puntato molto. Ho sentito di una sua possibile cessione e mi dispiace. L'avrei voluto vedere di più.
Sulla situazione della Fiorentina da tifoso—
E' difficile per un tifoso adesso non pensare alla classifica: adesso si soffre e ci si lamenta perché si vede la squadra in fondo. Non è che siamo in quella posizione di passaggio da qualche giornata, ma dall'inizio del campionato. Questo credo che sia uno scenario, e sono del 1980, che non avevo mai vissuto. Tutto questo fa soffrire. Però non mi sento di dire che non è la mia squadra, resta sempre la mia Fiorentina. Siamo partiti con ambizioni completamente diverse e dopo il crollo inaspettato sono convinto che nessuno avrebbe previso una situazione del genere ad inizio stagione.
Sulle scelte estive—
Avevo riposto tantissima fiducia ad agosto su questa squadra. Invece ci siamo resi conto in poco tempo che si trattava di un progetto fallimentare. Pioli? Lui rappresenta una delle prime delusioni e questa cosa mi dispiace tantissimo. E' un uomo da sempre molto vicino a Firenze, ma va ammesso che ci aspettavamo molto di più da lui. E' come se gli fosse stato consegnato un gruppo sano e che qualcosa si sia rotto alla sua guida.
