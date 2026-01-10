Durante il Pentasport di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha fatto il suo intervento in vista della prossima sfida al Franchi contro la squadra di Max Allegri.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Fortini meglio di Dodo. Inutile Baldanzi, abbiamo già un vice Gud”
news viola
Monti: “Fortini meglio di Dodo. Inutile Baldanzi, abbiamo già un vice Gud”
Vi proponiamo le parole di Gianfranco Monti al Pentasport di oggi.
Io il pareggio domani non lo firmo, come non l'avrei firmato con la Lazio. La partita col Milan è di un'importanza enorme, dato il momento. Se guardiamo la classifica non ci sarebbe nemmeno da scendere in campo (39 punti loro contro i 13 nostri), ma invece dobbiamo giocarcela, io ci credo tanto.
L'inizio del cambiamento—
Più di tutto mi è piaciuta la reazione all'Olimpico: hanno poi avuto la fortuna e la prontezza di pareggiarla e ribaltarla, neutralizzando quasi completamente la Lazio... poi la beffa finale. Tutto questo è il prodotto del cambiamento dei singoli: Gud ha tolto tre palloni importantissimi ai biancocelesti; De Gea è già da due partite che fa qualche parata decisiva,Fagiolista riprendendo continuità... Penso che questo cambio di atteggiamento dei giocatori sia dovuto anche all'acquisto importante di Paratici. Brescianini è stato cercato per diversi mesi, anche prima che andasse all'Atalanta. Penso che il suo profilo possa far bene anche alla Fiorentina del futuro, che prima di tutto si deve salvare... lì si che metterei la firma!
Sulla Roma che insiste per Fortini—
Il futuro del mercato è in mano a Paratici: è uno dei ds più esperti di sempre. Perché dovrebbe mandare via Fortini dopo aver fatto a Bresciani un contratto fino al 2030? Ovvio che non sono disposto a sacrificare l'esterno 2006, è un giocatore troppo importante... in questo momento lo preferisco addirittura a Dodo. El - Shaarawy l'avrei preso tre anni fa, Baldanzi perché? Se io devo pensare a un vice Gudmundsson, mi tengo Fazzini tutta la vita e risparmio per un centrocampista forte forte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA