Oggi al Pentasport di Radio Bruno, Riccardo Galli è intervenuto per esprimersi sulla situazione in casa viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galli: “Difesa Milan non imperforabile. Kean, Gud… approfittatene!”
news viola
Galli: “Difesa Milan non imperforabile. Kean, Gud… approfittatene!”
Le parole di Riccardo Galli al Pentasport di oggi.
Questo Gennaio è importante, le prime operazioni in uscita prendono corpo (vedi Pablo Mari) e le migliori operazioni uscite in entrata penso che arriveranno prima della sfida col Bologna. Evidentemente quest'estate sono stati spesi tanti soldi ma non bene, altrimenti non saremmo qui a parlarne con una tale classifica sotto gli occhi. La situazione di Paratici è strana perché siamo abituati al dirigente che lavora al Viola Park, ma in realtà dobbiamo abituarci a queste modalità: dopo aver esposto la sua volontà ha trovato un accordo che gli permetteva di lavorare già per la Fiorentina in attesa della fine del contratto.
I rimorsi dell'Olimpico—
Con la Lazio, la Fiorentina aveva avuto un'occasione straordinaria, quella di ribaltare una partita importante. Avresti chiuso la partita con una piccola grande impresa che ti avrebbe dato molta energia. Prendiamoci il pareggio e puntiamo alla vittoria per le prossime partite.
In vista del Milan—
Non firmerei mai un pareggio a prescindere col Milan prima della partita, un punto non mi va bene. Voglio che la squadra provi a vincere e ce la potrebbe anche fare. Poi però pareggiare con loro, a seconda della partita che sarà, potrebbe anche fare bene alla classifica. Leao e Pulisic ti creano un sacco di problemi, la difesa deve stare attenta. Il portoghese ti ruba facilmente metri e ha una media gol impressionante: Allegri ha saputo far scattare in lui qualcosa che l'ha reso nuovamente un punto chiave dei rossoneri. La loro difesa invece è molto fisica ma non imperforabile: Gud, Kean... approfittatene!
© RIPRODUZIONE RISERVATA