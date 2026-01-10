Luciano Chiarugi ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, in quanto "doppio ex" della sfida che andrà in scena domenica al Franchi contro il Milan.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Chiarugi: “Le altre vincono, ma noi? Ecco perché credo a questa Fiorentina”
news viola
Chiarugi: “Le altre vincono, ma noi? Ecco perché credo a questa Fiorentina”
Le dichiarazioni di Luciano Chiarugi, doppio ex di Fiorentina - Milan
La Fiorentina ha mancato per un soffio la vittoria con la Lazio, poi sfumata all'ultimo secondo. Il Milan invece ha rischiato molto, ci sta che abbia perso un po' di concentrazione contro il Genoa, quindi mi preoccupa la rabbia con cui i rossoneri scenderanno in campo domenica. Ma noi dobbiamo pensare solo alla nostra classifica. Brescianini è un bell'acquisto, ma anche la fantasia di Baldanzi non guasterebbe!
Le altre vincono, ma noi?—
I giocatori ci sono, speriamo che domani vada meglio di come ci aspettiamo. Sarebbe determinante reagire, come abbiamo fatto dopo il primo gol della Lazio mercoledì. Questo vorrei dire da super tifoso viola: la mia speranza è quella che si trovi continuità. La partita è estremamente difficile ma per la viola è troppo importante riuscire a vincere. Spero che Kean abbia trovato la giusta serenità, soprattutto dopo essere entrato con la Cremonese e aver svoltato la partita. Va mossa la classifica, come fanno le altre. Si vede che i giocatori credono più in loro stessi rispetto ad un mese fa... Io credo a questa Fiorentina!
Come fermare Pulisic e Leao?—
Leao lo conosciamo: ha una grande forza e se gli lasci un minimo di spazio lui ne approfitta...speriamo che abbia una giornata no! Pulisic è un giocatore importante, ha una fantasia impressionante. Vanno minimizzate le loro mosse, se non neutralizzate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA