La Nazione: “Fissato l’incontro per Baldanzi. Si parlerà anche di un viola”

L'analisi del quotidiano sul mercato della Fiorentina.

Redazione VN 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 08:10)

La Nazione scrive oggi sulle sue pagine del mercato in entrata ed in uscita della Fiorentina. Sono ancora diversi, infatti, gli incastri del puzzle da sistemare sul doppio fronte. Anche perché qualche confronto è già in programma. Uno con la Roma, fissato a inizio settimana. Si parlerà di Tommaso Baldanzi, trequartista che ha diverse richieste in Serie A ma che ha messo la Fiorentina in cima ai propri desideri. Goretti e Paratici lo prenderebbero volentieri in prestito. Non al posto di Gudmundsson, ma come vice del calciatore islandese. La Fiorentina resta interessata anche a Dominguez del Bologna. Per il quale ci sarà però da attendere l'ultima settimana di mercato, giorno più giorno meno. Il club rossoblu vuole essere certo del recupero di Bernardeschi dall'infortunio prima di dare il via all'esterno che piace al club viola. Nel novero dei calciatori offensivi rimangono da monitorare anche Samardzic, Fabbian (al Bologna piace Fazzini, che però dovrebbe rimanere a Firenze), Boga e Ngonge.

La difesa — L'impressione è che poi Goretti e Paratici possano concentrarsi sul difensore, anche a causa dell'uscita imminente di Viti (tornerà al Nizza per poi andare in prestito alla Sampdoria) e quella probabile di Pablo Marí, che nelle ultime ore ha ricevuto un sondaggio del Genoa e soprattutto un interessamento dell'Al-Hilal, la squadra di Simone Inzaghi. I nomi che circolano in entrata, rimangono gli stessi da giorni. De Vrij potrebbe chiedere la cessione all'Inter in ottica Mondiale, ed a quel punto la Fiorentina sarebbe interessata. Così come piacciono Coppola e Dragusin.

Fortini — Capitolo Fortini. II contratto in scadenza nel 2027 e un modulo all'orizzonte senza quinti, potrebbero indurre i dirigenti viola a monetizzare la cessione. In questo senso la Roma è sempre molto interessata (in estate la Fiorentina ha rifiutato 13 milioni più bonus). Discorso che potrebbe essere anche slegato da quello relativo a Baldanzi, ma sicuramente se ne parlerà nell'incontro della prossima settimana tra i due club.