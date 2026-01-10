Intreccio di mercato Fazzini-Fabbian, Corsport: “Ecco le richieste e condizioni”

La Fiorentina continua a monitorare da vicino il nome di Giovanni Fabbian del Bologna: le ultime di mercato sulla situazione del calsse 2003

Il nome di Giovanni Fabbian continua a intrecciarsi con le grandi manovre di mercato che coinvolgono anche la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la sfida di Como potrebbe rappresentare un crocevia importante per il futuro del centrocampista del Bologna, anche se al momento nessuna decisione definitiva è stata presa. L’ipotesi di una cessione resta aperta, così come quella di una permanenza sotto la guida di Vincenzo Italiano.

Sul classe 2003 l’interesse è forte e diffuso: Fiorentina, Lazio, Como, Torino e Bournemouth hanno acceso i riflettori su di lui. Tuttavia, il Bologna non è disposto a privarsene a cuor leggero. La valutazione fissata dal club rossoblù non scende sotto i 15 milioni di euro, cifra considerata imprescindibile per aprire qualsiasi trattativa. A questo si aggiunge una seconda condizione altrettanto decisiva: la necessità di individuare sul mercato un sostituto affidabile, capace di garantire la stessa duttilità tattica di Fabbian, utilizzabile da trequartista, mezzala e all’occorrenza anche da mediano.

In questo scenario, l’eventuale partenza di Fabbian potrebbe consentire a Lewis Ferguson di tornare a occupare stabilmente la posizione più avanzata alle spalle della punta, soluzione che Italiano conosce bene e apprezza. Non a caso, l’allenatore del Bologna sarebbe ben felice di trattenere il centrocampista, ritenuto una pedina preziosa nel suo sistema di gioco.

Dal punto di vista della Fiorentina, Fabbian rappresenta un profilo estremamente interessante: giovane, già rodato in Serie A e con caratteristiche che si sposano con l’idea di centrocampo dinamico e fisico. Resta però da capire se sarà lo stesso giocatore a spingere per una cessione, magari alla ricerca di maggiore continuità e di un ruolo più centrale nel progetto tecnico. In quel caso, i viola potrebbero provare a inserirsi, pur consapevoli della richiesta economica elevata.

Intanto il Bologna si muove in via prudenziale e valuta le possibili alternative. I nomi sul taccuino del club emiliano, in caso di addio, sarebbero Cesare Casadei, Jacopo Fazzini, Vasilije Adzic e Kristian Thorstvedt.