Pedullà conferma: “Avanti tutta per Baldanzi. Contatti anche in mattinata”

Con Raspadori sempre più vicino, la Roma si prepara a lasciar partire Tommaso Baldanzi (La situazione). Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, prosegue anche in queste ore il pressing della Fiorentina sul giovane talento ex Empoli. Su di lui anche il Verona, che lo vorrebbe prendere in un'operazione che coinvolge Giovane per l'estate. Ma i viola sembrerebbero essere avanti, visto che anche in mattinata ha avuto contatti diretti per arrivare al trasferimento.
