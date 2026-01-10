Viola News
Pedullà conferma: “Avanti tutta per Baldanzi. Contatti anche in mattinata”

La Fiorentina in pressing asfissiante su Tommaso Baldanzi della Roma: contatti anche in mattinata per arrivare ad un accordo
Con Raspadori sempre più vicino, la Roma si prepara a lasciar partire Tommaso Baldanzi (La situazione). Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, prosegue anche in queste ore il pressing della Fiorentina sul giovane talento ex Empoli. Su di lui anche il Verona, che lo vorrebbe prendere in un'operazione che coinvolge Giovane per l'estate. Ma i viola sembrerebbero essere avanti, visto che anche in mattinata ha avuto contatti diretti per arrivare al trasferimento.

