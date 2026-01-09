Per la difesa si raffredda la pista Dragusin, Mediaset: “Roma ad un passo”

Si raffredda la pista Dragusin per la difesa viola. Secondo Orazio Accomando la Roma è ormai ad un passo dall'ex Genoa

Redazione VN 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 19:56)

La Fiorentina ha bisogno di nuovi innesti dal mercato per provare a risollevare una stagione fin qui complicata. Con la sessione invernale appena avviata, la dirigenza viola ha già messo a segno i primi due colpi: Solomone Marco Brescianini dall’Atalanta.

Il lavoro, però, non è ancora concluso. Il club vuole infatti intervenire anche sul reparto difensivo, quello che finora ha deluso maggiormente in termini di rendimento. Nei giorni scorsi, tra i profili accostati alla Fiorentina, è emerso anche il nome diRadu Dragușin, ex Genoa e attuale difensore del Tottenham.

La Fiorentina, tuttavia, non era l’unica squadra interessata al centrale rumeno e, nelle ultime ore, la pista che porta a Dragușin sembra essersi raffreddata. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Orazio Accomando, la Roma sarebbe ormai a un passo dall’assicurarsi il giocatore, che potrebbe arrivare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto.