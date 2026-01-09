Ag. Dragusin snobba la Fiorentina: “Non sarebbe la strada giusta per lui”

L’agente di Radu Dragusin ha fatto il punto sul futuro del difensore rumeno del Tottenham, parlando soprattutto dell’interesse di club italiani. Secondo Florin Manea, l’idea del suo assistito sarebbe quella di tornare in Serie A con la Roma, aspettando che il Tottenham dia l’ok all’operazione con i giallorossi.
In merito alla Fiorentina, però, l’agente è stato chiaro: pur rispettando il club viola, ritiene che non sarebbe “la strada giusta” per il giocatore in questa fase della sua carriera.
“Aspetto che il Tottenham dica di sì alla Roma per entrare nel vivo. Ci sono un paio di offerte per lui, ma l’Italia per Radu è speciale e ha fatto molto bene in Serie A. È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto non sarebbe la strada giusta per lui. Costa 25M”, ha detto a Rai Sport.
