L’apertura di Tuttosport è tutta per Federico Chiesa e per una trattativa che, al momento, resta sospesa tra attese e condizioni ben precise. Il dialogo tra Juventus e Liverpool prosegue, ma la situazione dell'ex viola è ancora in stand-by, nonostante l’esterno azzurro continui a essere impiegato con il contagocce.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Il ritorno di Chiesa alla Juventus è fattibile? Le richieste del Liverpool
news viola
Il ritorno di Chiesa alla Juventus è fattibile? Le richieste del Liverpool
Le ultime sul clamoroso ritorno di Chiesa alla Juventus: l'operazione col Liverpool è davvero fattibile?
Secondo il quotidiano torinese, la chiave per sbloccare l’operazione sarebbe una proposta economica chiara: 10 milioni di euro, accompagnati da un obbligo di riscatto che scatterebbe al raggiungimento di un determinato numero di presenze nella seconda parte di stagione. Una formula che potrebbe mettere d’accordo le parti, tutelando il club inglese e offrendo alla Juventus garanzie sul valore dell’operazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA