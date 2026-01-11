Il giorno di FAGIOLIC! CorSport: “Nicolò osservato da Allegri e Modric”

Il Corriere dello Sport su Nicolò Fagioli

Per Nicolò Fagioli la sfida di oggi contro il Milan ha anche un valore profondamente personale. Di fronte a lui, seppur inizialmente dalla panchina, ci sarà Luka Modric, il modello a cui il centrocampista viola si è ispirato per anni. Non sarà dunque il classico duello diretto tra allievo e maestro, ma la presenza del fuoriclasse croato al Franchi, accanto ad Allegri, rappresenta comunque uno stimolo enorme per Fagioli, chiamato a confermare il suo ottimo momento di forma.

Reduce da una serie di prestazioni in costante crescita, Fagioli è ormai un punto di riferimento del gioco viola. I tifosi si aspettano da lui qualità, personalità e giocate decisive, come l’assist “alla Modric” servito a Gosens all’Olimpico. Ma su di lui ci saranno anche gli occhi attenti dello stesso Modric e di Allegri, grande estimatore del talento dell’ex juventino, considerato capace di incidere realmente sull’andamento delle partite. Per Fagioli è l’occasione giusta per dimostrare quanto abbia interiorizzato quell’esempio tanto studiato e ammirato.

L’ammirazione per Modric non è mai stata nascosta, nemmeno dopo l’incontro diretto all’Europeo 2024 tra Italia e Croazia, suggellato dallo scambio di maglie e da parole cariche di rispetto. Oggi, dopo mesi difficili e un percorso personale complesso, Fagioli cerca riscatto e continuità proprio nel ruolo di leader tecnico della Fiorentina. Con Modric spettatore interessato e il Milan avversario, il sogno è trasformare l’ispirazione in realtà e dimostrare, almeno per un giorno, di meritare davvero il soprannome di “Fagiolic”. Lo scrive il Corriere dello Sport.