Nazione: “Fiorentina, vietato commettere errori. E Vanoli prepara la sorpresa”

Vanoli prepara la sfida contro il Milan

Redazione VN 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 09:10)

La Fiorentina è alla ricerca di continuità, unico vero antidoto a una stagione complicata. A Roma, contro la Lazio, i viola hanno mostrato segnali incoraggianti: una squadra più efficace e determinata, capace di tenere in mano il gioco contro un avversario meno insidioso del previsto. Il pareggio, però, ha lasciato amaro in bocca, complice l’errore di Comuzzo e la scarsa concretezza sotto porta, oltre a prestazioni opache in ruoli chiave. In un contesto così fragile, Vanoli si affida alle individualità capaci di fare la differenza, cercando di voltare pagina in fretta e puntare sulla prestazione anche contro il Milan.

Il piano gara potrebbe ricalcare quanto visto nella ripresa dell’Olimpico: linea alta, transizioni rapide e intensità per non farsi schiacciare dai rossoneri, letali sulle seconde palle e nel liberare Leao e Pulisic. Servirà una Fiorentina lucida e aggressiva, capace di ragionare con il pallone grazie a giocatori come Fagioli e di andare a prendere l’avversario nella sua metà campo. L’obiettivo è giocarsela, senza affidarsi esclusivamente al contropiede o alla soluzione diretta su Kean, perché contro il Milan di Allegri il rischio di essere puniti oltre i propri errori è sempre elevato.

Per questo Vanoli valuta un cambio di assetto, abbandonando l’affollamento del centrocampo per dare più peso all’attacco. L’idea è un 4-2-3-1 con difesa a quattro, due mediani costruttori e tre uomini alle spalle di Kean, che torna titolare. Solomon, Gudmundsson e Parisi avrebbero il compito di sostenere il centravanti e rendere la manovra più pericolosa. Basterà per fermare il Milan? Forse anche una vittoria di “cortomuso” andrebbe bene: in questo momento, alla Fiorentina conta soprattutto ritrovare fiducia e punti. Lo scrive la Nazione.