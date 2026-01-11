Pablo Marì è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal: mentre la Fiorentina era in campo per il primo tempo contro il Milan è arrivata l'ufficialità da parte del club saudita allenato da Simone Inzaghi.
Ufficiale: Pablo Marì lascia la Fiorentina e passa all’Al-Hilal in Arabia
Arrivata anche l'ufficialità della cessione
Marì, arrivato nel gennaio del 2025, sarà compagno di squadra di Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic e contenderà il titolo nazionale all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. La Fiorentina riceve un indennizzo simile a quello riconosciuto al Monza un anno fa.
