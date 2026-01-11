Ecco l’indizio su Baldanzi: un membro dell’agenzia di procura è al Franchi

Si scalda la pista Tommaso Baldanzi . Il trequartista della Roma non sta trovando molto spazio nella capitale, e la Fiorentina spinge per metterlo a disposizione di Paolo Vanoli.

Oggi al Franchi la società avrà modo di approfondire ulteriormente i contatti, visto che proprio allo stadio, secondo Radio Bruno, c'è un rappresentante della GR Sports, agenzia di Beppe Riso che ne cura gli interessi. Ancora manca qualcosa per chiudere la trattativa, ma la Fiorentina ha fretta. Riso, tra l'altro, è anche procuratore di Brescianini, per il quale la Fiorentina ha chiuso con la stessa formula che vorrebbe attivare per Baldanzi: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza.