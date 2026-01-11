Romano: “Dragusin, niente Fiorentina. La Roma non è sola per lui”

La Fiorentina è sempre più lontana per Radu Dragusin. La Roma è in pole position, ma c'è una forte concorrente

Sembra ormai tramontata l'opzione Radu Dragusin per la Fiorentina. L'agente ha snobbato i viola, vista la situazione di classifica. A questo punto la squadra in pole position è la Roma, che vorrebbe riportarlo in Italia. Il giocatore ha dato il gradimento ai giallorossi. La concorrenza non manca, visto che nelle ultime ore, come riporta Fabrizio Romano, si è inserito il Lipsia. Dragusin preferirebbe la Roma, ma i tedeschi potrebbero accontentare i Tottenham sulla formula.