Moretto: “La Roma non dà l’ok per Baldanzi. E c’è un altro club di A”

La Fiorentina spinge sempre più forte per Tommaso Baldanzi ma intorno al giocatore della Roma si sta creando un vero e proprio intreccio di mercato.

Gasperini infatti, dice Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, non ha dato ancora il via libera per la cessione del giocatore. Il motivo? Riguarda il mancato arrivo di Raspadori.

Finché la Roma non chiuderà per l'ex attaccante del Napoli, poco convinto di lasciare Madrid dopo solo 6 mesi, Baldanzi non si muoverà. Nel mentre, il Genoa di De Rossi si sarebbe unito alla corsa al calciatore. A quel punto, quando arriverà l'ok da Massara, sarà l'ex Empoli a dover scegliere tra la Fiorentina e il Genoa.