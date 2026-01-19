VN – Fabbian sempre più vicino. Accordo in chiusura col Bologna

Viola News
Accordo vicinissimo, c'è grande ottimismo per la buona riuscita dell'affare
Nicolò Schira

Il quarto colpo del calciomercato invernale della Fiorentina potrebbe essere ad un passo. Il club viola ed il Bologna sono infatti vicinissime a chiudere l'accordo per il trasferimento di Giovanni Fabbian in Toscana. Si tratta di un acquisto che i viola vogliono utilizzare per rinforzare il centrocampo. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore. Ma per adesso la Fiorentina dà una fortissima accelerata e punta con convinzione il classe 2003. AL Viola Park c'è grande ottimismo per la buona riuscita dell'affare.

