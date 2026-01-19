Quasi una formalità, ma la Fiorentina ha virtualmente chiuso per l'arrivo di Giovanni Fabbian nelle prossime ore. Un'operazione che coinvolgerà anche Simon Sohm, che andrà in prestito agli emiliani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Fabbian arriverà a Firenze con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Per lui pronto un contratto fino al 2030 da 1,6 milioni netti annui. Stessa durata anche per Simon Sohm, se i rossoblù decideranno di trattenerlo a fine anno.
