Amir Richardson, nonostante la fumata nera avuta col Nizza, saluterà la Fiorentina entro la fine del mercato invernale. Secondo quanto rivelato dal portale danese Tipsbladet, il Copenaghen sarebbe vicinissimo a chiudere un accordo con il club viola per il centrocampista marocchino.
Dalla Danimarca sono certi: “La Fiorentina ha deciso il futuro di Richardson”
Amir Richardson verso l'addio alla Fiorentina? Il centrocampista marocchino è nel mirino di un club danese
Un ritorno di fiamma—
Il club danese non ha mai smesso di seguire il giocatore: già nell'estate del 2024, prima che la Fiorentina versasse circa 9 milioni di euro nelle casse dello Stade Reims, i "Leoni" del Copenaghen avevano provato a portarlo al Parken. Ora, l'operazione sembra essere in dirittura d'arrivo con la formula del prestito fino al termine della stagione.
I dettagli—
Il Copenaghen, guidato dal DS Sune Smith-Nielsen, sta limando gli ultimi nodi contrattuali con la Fiorentina. Per il club viola si tratterebbe di un'operazione volta a valorizzare un investimento importante che non è mai riuscito a trovare continuità in Italia.
