Dalla Danimarca sono certi: “La Fiorentina ha deciso il futuro di Richardson”

Amir Richardson verso l'addio alla Fiorentina? Il centrocampista marocchino è nel mirino di un club danese
Redazione VN

Amir Richardson, nonostante la fumata nera avuta col Nizza, saluterà la Fiorentina entro la fine del mercato invernale. Secondo quanto rivelato dal portale danese Tipsbladet, il Copenaghen sarebbe vicinissimo a chiudere un accordo con il club viola per il centrocampista marocchino.

Un ritorno di fiamma

Il club danese non ha mai smesso di seguire il giocatore: già nell'estate del 2024, prima che la Fiorentina versasse circa 9 milioni di euro nelle casse dello Stade Reims, i "Leoni" del Copenaghen avevano provato a portarlo al Parken. Ora, l'operazione sembra essere in dirittura d'arrivo con la formula del prestito fino al termine della stagione.

I dettagli

Il Copenaghen, guidato dal DS Sune Smith-Nielsen, sta limando gli ultimi nodi contrattuali con la Fiorentina. Per il club viola si tratterebbe di un'operazione volta a valorizzare un investimento importante che non è mai riuscito a trovare continuità in Italia.

