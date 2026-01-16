Viola News
Di Marzio: Fortini, respinta la prima offerta della Roma che tornerà alla carica

Fortini è la prima scelta della Roma per le corsie esterne. Respinta dalla Fiorentina la prima offerta giallorossa
Nicolò Fortini resta la prima scelta per la Roma. Come riporta a Sky Sport l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club giallorosso ha formulato una prima offerta ufficiale alla Fiorentina, respinta per ora al mittente.

Dalla capitale però ci saranno nuovi assalti all'esterno viola, considerato da Gasperini l'obiettivo numero uno per la fascia. Classe 2006, Fortini è in scadenza con la Fiorentina a giugno 2027. Una situazione contrattuale complicata, visto che il giovane prodotto del vivaio non sta rinnovando.

