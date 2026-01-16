Sohm sul mercato? Piace in Serie A, ma anche a Roberto Mancini per il Qatar

Simon Sohm, centrocampista svizzero della Fiorentina, è il principale obiettivo della Cremonese per rinforzare la mediana. Con l'avvento sembrava essere un punto fermo, almeno nelle prime uscite. Poi il giocatore è progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie, fino ai margini del progetto tecnico. La notizia di una sua possibile partenza era già emersa nei giorni scorsi, ma ora trova ulteriore riscontro. In particolare perché - secondo La Nazione - su di lui avrebbe messo gli occhi anche l'Al Sadd di Roberto Mancini. La compagine del Qatar - oltre a Romagnoli della Lazio - guarda ancora alla Serie A per rinforzare la rosa dell'ex Ct della Nazionale.