Sohm sul mercato? Piace in Serie A, ma anche a Roberto Mancini per il Qatar

Simon Sohm, centrocampista svizzero della Fiorentina, è il principale obiettivo della Cremonese per rinforzare la mediana. Con l'avvento sembrava essere un punto fermo, almeno nelle prime uscite. Poi il giocatore è progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie, fino ai margini del progetto tecnico. La notizia di una sua possibile partenza era già emersa nei giorni scorsi, ma ora trova ulteriore riscontro. In particolare perché - secondo La Nazione - su di lui avrebbe messo gli occhi anche l'Al Sadd di Roberto Mancini. La compagine del Qatar - oltre a Romagnoli della Lazio - guarda ancora alla Serie A per rinforzare la rosa dell'ex Ct della Nazionale.
altri lidi
Flop in viola—
Arrivato a Firenze per garantire corsa e fisicità al centrocampo viola, Sohm non è però riuscito a giustificare l’investimento da 15 milioni effettuato dalla Fiorentina in estate per prelevarlo dal Parma.
Finora ha collezionato 9 presenze in campionato e 4 in Conference League, con il gol segnato a Magonza come unico vero acuto di una stagione che, per il resto, ha lasciato poche tracce.
