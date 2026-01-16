Ufficiale: Viti firma con la Samp. Il difensore subito a disposizione

Mattia Viti è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. Come riportato nella sezione dedicata al calciomercato sul sito ufficiale della Lega B, il club blucerchiato ha depositato il contratto del difensore centrale classe 2002, che arriva in prestito dal Nizza dopo aver disputato la prima parte della stagione con la Fiorentina.

Il calciatore sarà quindi subito a disposizione per la sfida in programma questa sera contro la Virtus Entella, match nel quale potrebbe accomodarsi in panchina così come un altro recente innesto, Palma. L’ex difensore viola arriva dai sei mesi trascorsi a Firenze, periodo nel quale ha totalizzato 16 presenze complessive tra le varie competizioni: 10 in campionato e 6 in Conference League, per un minutaggio totale di 607 minuti.