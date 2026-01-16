Il Cigno può tornare a Sarajevo? Dzeko a colloquio col club che l’ha lanciato

Il Cigno di Sarajevo discute i piani futuri col club che lo ha formato in Bosnia, in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione

Edin Dzeko è tra i giocatori che ogni probabilità lasceranno la Fiorentina già in questa sessione di mercato. Il bosniaco, alla soglia dei 40 anni, è tornato la scorsa estate in Serie A, sbarcando a Firenze. Un'esperienza in riva all'Arno da dimenticare la sua, che si è fatta notare più per i colloqui coi tifosi che per le azioni e le reti in campo. Soltanto 11 presenze in campionato, distribuite in 236' senza gol. A cui vanno sommate i 7 gettoni in Conference (play off compresi), conditi da due gol.

Profeta in patria? — In attesa di capire quale sarò la sua prossima destinazione, se rimarrà in Serie A o migrerà all'estero, si torna a parlare di lui in patria. L'FK Zeljeznicar Sarajevo è il club che ha lanciato il classe '86, prima del suo approdo sul palcoscenico del grande calcio europeo. La società bosniaca ha dato conto di un incontro tenuto con Edin Dzeko. L'attaccante è rimasto legato al club che ha visto muovere i suoi primi passi, tanto da esserne fra gli azionisti. "In quell'occasione - prosegue la nota - sono stati discussi i piani futuri e lo sviluppo strategico del club, nonché possibili forme di collaborazione".

Per ora solo progetti

''Edin Džeko e Nijaz Brković non hanno discusso del trasferimento di Edin all'FK Željezničar. Non è un'opzione realistica in questo momento. La discussione riguardava la visione del Consiglio di Amministrazione dello Želje per il futuro. La conversazione è stata consultiva e amichevole. Il presidente dello Želje ve lo confermerà'', ha annunciato Jasmin Ligata, responsabile delle pubbliche relazioni dell'attaccante.