Viti ha già salutato, ma non è il solo: la situazione per Dzeko e Nicolussi

Sul fronte uscite, la Fiorentina ha già liberato Mattia Viti, rientrato al Nizza e subito pronto ad una nuova esperienza, sempre in Italia, ma in Serie B con la Sampdoria, raggiungendo un suo ex compagno in viola già arrivato a Genova per il prestito, Tommaso Martinelli. Ma come scrive La Repubblica, non saranno gli unici ad aver salutato. Infatti, anche per Edin Dzeko, al momento infortunato, restano vive alcune piste estere. Inoltre, la dirigenza viola è anche a lavoro per definire la cessione di Nicolussi Caviglia, anche lui arrivato in estate in prestito dal Venezia. Sul centrocampista continua asfissiante ad esserci il pressing del Cagliari.