Nzola, quale futuro? L’angolano ai margini nel Pisa, no viola a Cagliari e Genoa

La Fiorentina, tra i vari nodi da risolvere in questo complesso (e decisivo) mese di gennaio, ha pure quello relativo alla gestione di M'Bala Nzola. L'angolano ha chiuso la sua esperienza con la maglia del Pisa, si allena a parte da giorni e sta aspettando che esca fuori, quanto prima, una nuova destinazione. Cagliari e Genoa avrebbero fatto dei sondaggi, ma la società gigliata non vuol dare il giocatore a dirette concorrenti per la salvezza. Due, allora, le possibili soluzioni: un ritorno allo Spezia (in Serie B), con tutte le problematiche economiche che ne conseguirebbero, oppure una nuova avventura all'estero. Lo riporta sportmediaset.it.