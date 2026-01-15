Raspadori torna in Italia: ufficiale all’Atalanta. Per Joao Pedro niente Pisa

"Una freccia tricolore per l'Atalanta": così la società orobica annuncia l'acquisto a titolo definitivo di Giacomo Raspadori dall'Atletico Madrid (23 milioni il costo dell'operazione), dove si trasferito appena sei mesi fa dopo aver lasciato il Napoli. "Giacomo Raspadori è il settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da Atlético de Madrid. Il versatile attaccante della Nazionale italiana ha al suo attivo 164 partite (31 reti e 15 assist-gol) in Serie A, dove si è laureato due volte campione d’Italia con il Napoli, e vanta una significativa esperienza di carattere internazionale anche a livello di Club, avendo collezionato 17 presenze (6 gol e 4 assist) in Champions League con Napoli e Atletico Madrid. L’attaccante bolognese ha scelto il 18 come numero di maglia": questo il comunicato del club bergamasco.
Per un attaccante che ritorna in Serie A, un altro che invece preferisce non rientrare in Italia. Stiamo parlando di Joao Pedro, il quale ha rifiutato l'approdo al Pisa, lasciando di stucco, peraltro, proprio la dirigenza nerazzurra, che si sentiva ormai sicura del suo arrivo. L'ex centravanti del Cagliari, oggi in Messico all'Atletico San Luis, ha affidato ad Instagram il suo pensiero a riguardo: "Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà".
