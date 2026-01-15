Raspadori torna in Italia: ufficiale all’Atalanta. Per Joao Pedro niente Pisa

"Una freccia tricolore per l'Atalanta": così la società orobica annuncia l'acquisto a titolo definitivo di Giacomo Raspadori dall'Atletico Madrid (23 milioni il costo dell'operazione), dove si trasferito appena sei mesi fa dopo aver lasciato il Napoli. "Giacomo Raspadori è il settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da Atlético de Madrid. Il versatile attaccante della Nazionale italiana ha al suo attivo 164 partite (31 reti e 15 assist-gol) in Serie A, dove si è laureato due volte campione d’Italia con il Napoli, e vanta una significativa esperienza di carattere internazionale anche a livello di Club, avendo collezionato 17 presenze (6 gol e 4 assist) in Champions League con Napoli e Atletico Madrid. L’attaccante bolognese ha scelto il 18 come numero di maglia": questo il comunicato del club bergamasco.