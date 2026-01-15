Orsolini: “Da Verona riparte la nostra corsa per l’Europa. L’attacco si è sbloccato”

Dopo il 2-3 ottenuto in casa dell'Hellas, in conferenza stampa per il Bologna (prossimo avversario della Fiorentina in campionato) si è presentato anche Riccardo Orsolini. Queste le parole dell'esterno offensivo rossoblù:
Ci siamo proprio meritati questa vittoria importante, dopo un periodo in cui ci sono girate storte tante cose. A Verona ci prendiamo una bella boccata d'ossigeno e da qui dobbiamo ripartire per riprendere a correre in classifica. Sono contento per tutti noi, dalla squadra allo staff, società e mister, abbiamo lavorato tutti a testa bassa e questi tre punti sono stati il giusto premio. Finalmente i gol dal reparto avanzato? Era un po' che non segnavo, sono felice, anche per i compagni di reparto. Il nostro attacco ha dato le risposte che servivano.
