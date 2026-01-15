Pisa scatenato sul mercato: preso l’ex Cagliari Joao Pedro e il cileno Loyola

Come riporta Gianluca Di Marzio, i due affari sono chiusi ed entrambi sono attesi nella giornata di domenica 18 gennaio in Italia per iniziare la loro nuova avventura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
altre news
Se la Fiorentina è attiva sul mercato di gennaio, non sono da meno le concorrenti per la salvezza. Anzi, il Pisa è letteralmente scatenato: dopo gli acquisti di Durosinmi e di Bozhinov, il club nerazzurro ha chiuso per altri due rinforzi: l'ex Cagliari Joao Pedro e il centrocampista cileno Felipe Loyola. Una campagna acquisti da quasi 20 milioni di euro.
L'attaccante, 34enne, tornerà in Serie A a distanza di 4 anni. Dopo l'addio alla Sardegna ha girovagato tra Turchia, Brasile, Inghilterra e Messico, dove militava adesso. Rinforzo di esperienza per l'attacco di Gilardino. Loyola è invece un difensore o centrocampista di 25 anni, nazionale cileno, prelevato dal club argentino dell'Independiente.
Come riporta Gianluca Di Marzio, i due affari sono chiusi ed entrambi sono attesi nella giornata di domenica 18 gennaio in Italia per iniziare la loro nuova avventura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA