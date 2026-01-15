Pisa scatenato sul mercato: preso l’ex Cagliari Joao Pedro e il cileno Loyola

Se la Fiorentina è attiva sul mercato di gennaio, non sono da meno le concorrenti per la salvezza. Anzi, il Pisa è letteralmente scatenato: dopo gli acquisti di Durosinmi e di Bozhinov, il club nerazzurro ha chiuso per altri due rinforzi: l'ex Cagliari Joao Pedro e il centrocampista cileno Felipe Loyola. Una campagna acquisti da quasi 20 milioni di euro.