Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Pisa scatenato sul mercato: preso l’ex Cagliari Joao Pedro e il cileno Loyola

altre news

Pisa scatenato sul mercato: preso l’ex Cagliari Joao Pedro e il cileno Loyola

Joao Pedro
Il Pisa ha già investito 20 milioni di euro in questa sessione di gennaio per alimentare le speranze salvezza
Redazione VN

Se la Fiorentina è attiva sul mercato di gennaio, non sono da meno le concorrenti per la salvezza. Anzi, il Pisa è letteralmente scatenato: dopo gli acquisti di Durosinmi e di Bozhinov, il club nerazzurro ha chiuso per altri due rinforzi: l'ex Cagliari Joao Pedro e il centrocampista cileno Felipe Loyola. Una campagna acquisti da quasi 20 milioni di euro.

L'attaccante, 34enne, tornerà in Serie A a distanza di 4 anni. Dopo l'addio alla Sardegna ha girovagato tra Turchia, Brasile, Inghilterra e Messico, dove militava adesso. Rinforzo di esperienza per l'attacco di Gilardino. Loyola è invece un difensore o centrocampista di 25 anni, nazionale cileno, prelevato dal club argentino dell'Independiente.

LEGGI ANCHE

Come riporta Gianluca Di Marzio, i due affari sono chiusi ed entrambi sono attesi nella giornata di domenica 18 gennaio in Italia per iniziare la loro nuova avventura.

Leggi anche
La Juventus cerca il dopo Vlahovic. Nel mirino un attaccante del Crystal Palace
Di Marzio: “Il Cagliari segue Anjorin”. Perde quota Nicolussi Caviglia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA