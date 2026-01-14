È in corso una trattativa tra il Cagliari e il Torino per Tino Anjorin, centrocampista classe 2004 la scorsa estate nei radar anche della Fiorentina. Arrivato in granata in estate dall’Empoli, il trequartista inglese potrebbe già cambiare squadra, trasferendosi in Sardegna alla corte di Fabio Pisacane, come riportato da Gianluca Di Marzio.
È in corso una trattativa tra il Cagliari e il Torino per Tino Anjorin. Nicolussi Caviglia obiettivo saltato?
Ricordiamo che la squadra sarda è interessata anche a Nicolussi Caviglia, anche se il silenzio degli ultimi giorni e l'aggiunta di questa notizia fa pensare a un rallentamento su una strada che comunque non va persa di vista.
