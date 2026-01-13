Roma, Ranieri spiega: “Raspadori non ha mai voluto parlare con noi”

Viola News
Raspadori
L'ex Napoli andrà all'Atalanta
Redazione VN

Giacomo Raspadori non vestirà la maglia della Roma. Dopo sei mesi all'Atletico Madrid, il nazionale italiano è pronto a tornare in Serie A e rinforzerà l'attacco dell'Atalanta di Raffaele Palladino.

Ai microfoni di Sport Mediaset, Claudio Ranieri, consulente del management giallorosso, ha spiegato la vicenda:

Raspadori non ha mai voluto parlare con noi, non so se per la formula del prestito o per altre ragioni. Così abbiamo capito che il ragazzo non era interessato e allora abbiamo lasciato stare.

