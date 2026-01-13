Giacomo Raspadori non vestirà la maglia della Roma. Dopo sei mesi all'Atletico Madrid, il nazionale italiano è pronto a tornare in Serie A e rinforzerà l'attacco dell'Atalanta di Raffaele Palladino.
Roma, Ranieri spiega: “Raspadori non ha mai voluto parlare con noi”
L'ex Napoli andrà all'Atalanta
Ai microfoni di Sport Mediaset, Claudio Ranieri, consulente del management giallorosso, ha spiegato la vicenda:
Raspadori non ha mai voluto parlare con noi, non so se per la formula del prestito o per altre ragioni. Così abbiamo capito che il ragazzo non era interessato e allora abbiamo lasciato stare.
