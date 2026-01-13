Fra i due litiganti, Palladino gode. In chiusura Raspadori all’Atalanta

Se lo sono conteso per giorni Roma e Napoli. Alla fine, giacomo raspadori finirà all'Atalanta. Questo quanto raccontano i colleghi di Sky che spiegano come i nerazzurri abbiano chiuso in tempi rapidissimi l'operazione con l'Atletico Madrid. Un vero e proprio blitz per una cifra vicina ai 25 milioni di euro complessivi. L'attaccante raggiungerà presto Zingonia dove sarà agli ordini di Raffaele Palladino