La Lazio di Sarri cambia volto. Altra cessione pesante in arrivo

Doveva essere rivoluzione, e rivoluzione sarà. Il mercato estivo non aveva permesso alla Lazio di effettuare acquisti, ed il club di Lotito ha atteso quindi la sessione invernale per modoficare la propria rosa. Le prime mosse sono state le cessioni pesanti del Taty Castellanos e di Guendouzi, due nomi non da poco. Al loro posto Fabbiani ha pescato Taylor e Ratkov. Adesso secondo Sky Sport anche Nuno Tavares è ad un passo dall'addio. Direzione Turchia, con il Besiktas pronto a chiudere per 10 milioni. Tavares non si è adattato al calcio di Sarri, complici alcuni problemi fisici ed errori evidenti, come quello nel derby. Per i biancocelesti si prospettano giorni intensi.