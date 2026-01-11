Nello scontro aereo tra Comuzzo e Pavlovic è stato il difensore del Milan ad avere la peggio. Botta forte, testa contro testa, e il serbo è finito a terra dolorante. Entrambi sono rimasti a lungo nelle mani dei rispettivi staff medici, per qualche secondo il centrale rossonero è stato anche immobilizzato all'altezza del collo per evitare movimenti inopportuni.
Pavlovic, controlli ok ma che botta con Comuzzo! Applicati 9 punti di sutura
Pavlovic, controlli ok ma che botta con Comuzzo! Applicati 9 punti di sutura
Il difensore serbo del Milan ha avuto la peggio in uno scontro aereo con Comuzzo. Ma dopo i controlli in ospedale è ok
Come riporta Gazzetta.it Pavlovic, come da protocollo, è stato portato in ospedale per i controlli del caso, che hanno dato esito negativo, ma gli sono stati applicati nove punti di sutura all'altezza della tempia sinistra. Dimesso in serata, è stato immortalato alla stazione di Santa Maria Novella in partenza per Milano.
