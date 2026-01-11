Partita molto delicata dunque quella del Franchi contro la Fiorentina per Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, il quale potrebbe dover fare a meno di alcuni protagonisti del suo undici tipo.
Rabiot in dubbio, Allegri cambia il Milan: non solo Modric, fuori un altro big
Adrien Rabiot, secondo Sky, ha subìto una botta durante l’allenamento di rifinitura, e ha terminato anzitempo la seduta: è in dubbio per la partita, deciderà lui, in base a come si sentirà nella mattinata del match se scendere in campo o meno. Al suo posto potrebbe giocare lo svizzero Ardon Jashari, preso per 35 milioni dal Club Brugge in estate e reduce da un infortunio al perone patito in autunno.
Luka Modric deve riposare: lo ha detto lo stesso Allegri in conferenza stampa, l'ex Pallone d'Oro croato dovrebbe andare in panchina, sostituito dall'altro acquisto estivo Samuele Ricci, prelevato dal Torino come primissimo acquisto, addirittura prima dell'ufficialità del tecnico. De Winter per lo squalificato Tomori in difesa, mentre sulla sinistra potrebbe esserci spazio per Estupinan al posto di Bartesaghi.
Infine, occhio all'attacco: siamo tra infrasettimanale e recupero col Como del turno prenatalizio rinviato a causa della Supercoppa, quindi secondo Gazzetta Rafael Leao potrebbe inizialmente riposare a vantaggio dell'ultimo arrivato Niclas Fullkrug, che farebbe inizialmente coppia con Pulisic. Nkunku, recuperato, è pronto a subentrare nella ripresa.
