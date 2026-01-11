Rabiot in dubbio, Allegri cambia il Milan: non solo Modric, fuori un altro big

Adrien Rabiot, secondo Sky, ha subìto una botta durante l’allenamento di rifinitura, e ha terminato anzitempo la seduta: è in dubbio per la partita, deciderà lui, in base a come si sentirà nella mattinata del match se scendere in campo o meno. Al suo posto potrebbe giocare lo svizzero Ardon Jashari, preso per 35 milioni dal Club Brugge in estate e reduce da un infortunio al perone patito in autunno.