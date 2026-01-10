Allegri: “Modric in panchina. Fiorentina in salute, mi è dispiaciuto quest’estate”

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri

10 gennaio 2026

Alla vigilia di Fiorentina-Milan, Massimiliano Allegri ha acceso i riflettori sulla sfida del Franchi con parole di grande rispetto nei confronti dei viola, riconoscendo apertamente il valore della squadra di Vanoli e il momento di crescita attraversato da Gudmundsson e compagni.

Il tecnico rossonero ha innanzitutto fatto il punto sulla condizione della sua rosa, chiarendo alcune scelte in vista del match:

“Nkunku è abile e arruolato: ho quattro giocatori davanti, due andranno in panchina e due giocheranno. Modric difficilmente scenderà in campo, verrà con noi ma partirà dalla panchina.”

Poi l’attenzione si è spostata inevitabilmente sulla Fiorentina, descritta come una squadra tutt’altro che in difficoltà:

“Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute. La classifica non rispecchia il valore della squadra. Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pareggio con la Lazio ci aspetta un ambiente difficile.”

Un passaggio significativo, perché Allegri sottolinea come i risultati recenti abbiano restituito fiducia ai viola e reso il Franchi un campo complesso da affrontare:

“Sarà importante fare una bella partita sotto l’aspetto tecnico e fisico.”

Tornando in modo ancora più diretto sulla squadra gigliata, l’allenatore del Milan ha ribadito il concetto, andando oltre il semplice momento:

“La Fiorentina è una squadra di ottimo valore tecnico. Ci sono stagioni che si incartano, ma loro ne stanno venendo fuori. Dobbiamo fare una grande partita per dare continuità ai nostri risultati.”

Non è mancato anche un riferimento al passato, quando in estate Allegri non aveva inserito la Fiorentina tra le possibili candidate alla zona Champions, episodio che Pioli non aveva dimenticato. Su questo punto il tecnico rossonero ha chiarito:

“Mi ero proprio dimenticato, non l’ho fatto apposta. Mi è dispiaciuto, soprattutto per Stefano che è un grande allenatore.”

Infine, un’ulteriore attestazione di stima nei confronti della Fiorentina è arrivata commentando i punti persi dal Milan contro le cosiddette “piccole”:

“La Fiorentina è una squadra che non dovrebbe stare in quella posizione. Se abbiamo perso 11 punti contro le piccole vuol dire che li meritiamo, il calcio è questo.”

Su Kean e Leao: "Sono due ragazzi straordinari, non so chi canta meglio, hanno potenzialità straordinarie con caratteristiche completamente diverse".