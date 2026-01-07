Viola News
Fagioli: “Ecco cosa mi sta dando Vanoli. E’ cambiato qualcosa da un mese”

Fagioli
Le parole in conferenza stampa del centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, sulla crescita della squadra nelle ultime partite
Redazione VN

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'ottima prova svolta contro la Lazio all'Olimpico. Le sue parole:

Gli episodi alla fine fanno la differenza nel calcio. Peccato perché abbiamo reagito bene ad una buona Lazio. Il primo tempo non eravamo messi bene in campo, perché loro ci saltavano bene. Il mister negli spogliatoi ci ha detto di aver fiducia dei nostri mezzi e messo a posto un paio di cose e nella ripresa siamo rientrati meglio.

Sulla sua crescita

—  

In me non è cambiato tanto, il mister mi sta dando tante indicazioni e facendo vedere tanti video per stare bene in campo. Rigore? Non voglio parlare degli arbitri, è unitile parlare di queste cose. Non ho nemmeno visto se era rigore o meno.

Sulla squadra

—  

E' cambiato qualcosa rispetto ad un mese fa, perché stiamo dando il 100%. Siamo più vivi e abbiamo reagito da squadra oggi.

Su Vanoli e la sua giocata su Kean

—  

Il mister ci sta dando tanto a livello tattico e fisico. Ogni partita è a sé: oggi i difensori della Lazio scappavano prima quando avevo palla.

