Fagioli: “Ecco cosa mi sta dando Vanoli. E’ cambiato qualcosa da un mese”

Sulla sua crescita—
In me non è cambiato tanto, il mister mi sta dando tante indicazioni e facendo vedere tanti video per stare bene in campo. Rigore? Non voglio parlare degli arbitri, è unitile parlare di queste cose. Non ho nemmeno visto se era rigore o meno.
Sulla squadra—
E' cambiato qualcosa rispetto ad un mese fa, perché stiamo dando il 100%. Siamo più vivi e abbiamo reagito da squadra oggi.
Su Vanoli e la sua giocata su Kean—
Il mister ci sta dando tanto a livello tattico e fisico. Ogni partita è a sé: oggi i difensori della Lazio scappavano prima quando avevo palla.
