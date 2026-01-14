La Juventus cerca il dopo Vlahovic. Nel mirino un attaccante del Crystal Palace

Viola News
La Juventus ha messo gli occhi su un attaccante del Crystal Palace
La Juventus è alla ricerca di un attaccante anche in ottica futura dato l'addio di Vlahovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport il primo nome sulla lista è quello di Jean-Philippe Mateta, in forza al Crystal Palace. E' da qualche settimana che il club bianconera ha messo gli occhi sulla punta francese.

I primi contatti ci sono stati, ma il Crystal Palace, possibile avversario della Fiorentina in Conference League, per lasciarlo partire a gennaio, chiede tra i 30 e i 35 milioni di euro. Già in estate Mateta aveva espresso la propria volontà di lasciare la squadra con il contratto che si avvia alla scadenza.

