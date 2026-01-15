Mancano 3 giorni a Bologna-Fiorentina e si registra una novità di mercato sul fronte rossoblu. Il club ha infatti ingaggiato Eivind Helland, difensore norvegese classe 2005 prelevato dal Brann. Il giocatore è arrivato stamattina in Italia per sottoporsi alle visite mediche e nelle prossime ore è attesa la firma e poi l'ufficialità. Un rinforzo prezioso per Italiano che ha perso Lucumì per infortunio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Qui Bologna: c’è un nuovo difensore per Italiano. In campo già domenica?
altre news
Qui Bologna: c’è un nuovo difensore per Italiano. In campo già domenica?
Il Bologna, prossimo avversario della Fiorentina, tampona l'emergenza difesa ingaggiando Helland per 7 milioni
Helland potrebbe già essere a disposizione per la partita contro la Fiorentina, anche se è difficile che giochi titolare. Ricordiamo che il Bologna sarà in campo anche stasera, alle 18:30 contro il Verona, per il recupero della 16° giornata - rimandata per via dell'impegno di Supercoppa in Arabia Saudita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA