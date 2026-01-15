Qui Bologna: c’è un nuovo difensore per Italiano. In campo già domenica?

Mancano 3 giorni a Bologna-Fiorentina e si registra una novità di mercato sul fronte rossoblu. Il club ha infatti ingaggiato Eivind Helland, difensore norvegese classe 2005 prelevato dal Brann. Il giocatore è arrivato stamattina in Italia per sottoporsi alle visite mediche e nelle prossime ore è attesa la firma e poi l'ufficialità. Un rinforzo prezioso per Italiano che ha perso Lucumì per infortunio.