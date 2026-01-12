Italiano perde un difensore per la Fiorentina: oggi gli esami, possibile stop lungo

Oggi sarà il giorno della verità. Vincenzo Italiano saprà per quanto tempo il suo Bologna dovrà fare a meno di Jhon Lucumi. In giornata il difensore centrale si sottoporrà a una risonanza magnetica per definire l’entità del guaio muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a fermarsi a metà della prima frazione di gara a Como.

Nell’ambiente rossoblù il timore è che possa esserci una lesione nella gamba del ventisettenne colombiano. E se gli esami strumentali confermassero questa ipotesi, Lucumi rischierebbe uno stop di 30 o 40 giorni, saltando una parte cruciale della stagione tra campionato, Europa League e quarti di finale di Coppa Italia. Ovviamente il centrale salterebbe la sfida di domenica contro la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.