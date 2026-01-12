Nicolussi Caviglia affascinato dal Cagliari, ma il Venezia continua a fare muro

La trattativa per portare Hans Nicolussi Caviglia al Cagliari non si è ancora sbloccata. Il club rossoblù lavora da settimane sull’operazione, ma permane una distanza tra l’offerta presentata e le richieste del Venezia, che detiene il cartellino del centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina.
Il punto sulla cessione di Nicolussi Caviglia
Dal punto di vista del giocatore, la disponibilità al trasferimento non manca. Nicolussi Caviglia è infatti affascinato dal progetto del Cagliari e dal gioco proposto dal tecnico Fabio Pisacane, elemento che potrebbe facilitare l’intesa una volta trovata la quadra tra i club.
Il Cagliari spera ora che la fase di riflessione induca il Venezia ad abbassare le pretese. L’offerta dei sardi prevede un prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo a fronte di una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.
