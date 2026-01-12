Repubblica: “Dalla contestazione agli applausi. E’ iniziato il nuovo corso viola”

La Fiorentina brilla ma il Milan strappa l'1-1 nel finale: l'analisi de La Repubblica.

L’edizione odierna di La Repubblica analizza il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Milan, leggendolo non come un’occasione persa, ma come la conferma definitiva che la squadra di Vanoli abbia finalmente svoltato. Nonostante il beffardo gol subito nel finale, le sensazioni che restano sono estremamente positive.

Una prestazione di personalità — La Fiorentina ha affrontato il Milan a viso aperto, schierata ancora con il 4-1-4-1. Il piano partita ha funzionato: una squadra capace di alternare attacchi orizzontali e verticali, dominando a tratti il palleggio e mettendo in difficoltà i rossoneri. Dopo un primo tempo equilibrato, "segnato" dalle parate di De Gea su Pulisic, i viola hanno preso il comando nella ripresa.

Il gol del meritato vantaggio porta la firma di Comuzzo, bravo a svettare su corner di Gudmundsson. La Fiorentina ha poi avuto le chance per chiudere il match, ma l'imprecisione nell'ultimo passaggio ha tenuto la gara aperta fino alla beffa: l'errore in disimpegno di Fagioli ha spianato la strada al pareggio di Nkunku.

Clima cambiato — Il segnale più forte arriva però dagli spalti del Franchi. Se il pomeriggio era iniziato in un clima teso, si è concluso con i cori della Fiesole: "Vi vogliamo così". La curva ha riconosciuto la "fame" e la voglia di vincere mostrata dai giocatori fino all'ultimo secondo, quando Brescianini (all'esordio) ha colpito una traversa e Kean è stato murato da Maignan.

Il presidente Commisso ha promosso la squadra a fine gara: «Meritavamo la vittoria, ma siamo sulla strada giusta». Sulla stessa lunghezza d'onda mister Vanoli, che ha accolto quasi con favore la delusione dei suoi ragazzi nello spogliatoio: è il segno di una mentalità cambiata e della consapevolezza di aver fatto una grande prestazione.

Per la prima volta in stagione la Fiorentina inanella tre risultati utili consecutivi. La zona salvezza è ora distante solo due lunghezze, in attesa del posticipo di stasera.