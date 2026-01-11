Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina-Milan, il Franchi c’è: biglietti emessi e incasso lordo totale

news viola

Fiorentina-Milan, il Franchi c’è: biglietti emessi e incasso lordo totale

Fiorentina-Milan, il Franchi c’è: biglietti emessi e incasso lordo totale - immagine 1
I numeri ufficiali di Fiorentina-Milan emessi dalla società viola
Redazione VN

Buona risposta del pubblico al Franchi per Fiorentina-Milan, nonostante il momento delicato attraversato dalla squadra viola.

La società gigliata ha comunicato i dati ufficiali relativi all’affluenza: 22.171 biglietti emessi per un incasso lordo complessivo di 704.617 euro. Numeri che certificano una presenza significativa sugli spalti, con il tifo fiorentino che ha scelto di esserci e sostenere la squadra in una delle sfide più sentite della stagione.

Leggi anche
Furia viola nel finale di primo tempo, Vanoli espulso: il motivo e cosa è successo
Dal VP: Brescianini già in campo con la squadra. “Integrato con naturalezza”

© RIPRODUZIONE RISERVATA