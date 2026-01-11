Fiorentina-Milan, il Franchi c’è: biglietti emessi e incasso lordo totale

Buona risposta del pubblico al Franchi per Fiorentina-Milan, nonostante il momento delicato attraversato dalla squadra viola.
I numeri ufficiali di Fiorentina-Milan emessi dalla società viola
La società gigliata ha comunicato i dati ufficiali relativi all’affluenza: 22.171 biglietti emessi per un incasso lordo complessivo di 704.617 euro. Numeri che certificano una presenza significativa sugli spalti, con il tifo fiorentino che ha scelto di esserci e sostenere la squadra in una delle sfide più sentite della stagione.
