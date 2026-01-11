Paolo Vanoli è stato espulso nel recupero del primo tempo di Fiorentina-Milan, attorno al 47’. L’episodio nasce da un fallo fischiato a Saelemaekers dopo un doppio intervento deciso ma sul pallone prima di Ndour e poi di Gosens, valutato però irregolare dall’arbitro Massa. La decisione ha scatenato le proteste del Franchi e dello stesso Gosens, che si è avvicinato al direttore di gara per chiedere spiegazioni.
Furia viola nel finale di primo tempo, Vanoli espulso: il motivo e cosa è successo
L'espulsione di Paolo Vanoli in Fiorentina-Milan. Cosa ha scatenato l'ira del tecnico viola? La ricostruzione
Nel frattempo, secondo la ricostruzione di DAZN, Vanoli avrebbe colpito un pallone a bordocampo in segno di protesta e continuato a contestare la decisione da lontano. A quel punto Massa ha estratto il cartellino rosso. Subito dopo si è creato un momento di confusione, con il preparatore atletico viola che inizialmente si era assunto la responsabilità dell’accaduto e stava lasciando il campo. L’arbitro ha però chiarito che il provvedimento disciplinare era rivolto all’allenatore.
Vanoli, dunque, non è in panchina per il secondo tempo della sfida contro il Milan e salterà anche il prossimo impegno dei viola al Dall’Ara contro il Bologna.
