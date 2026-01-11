Come è andato l’esordio di Marco Brescianini: traversa clamorosa all’ultimo

La traversa gli nega un esordio da sogno: come è andato l'esordio di Brescianini con la maglia viola?

È stato un debutto intenso e tutt’altro che banale quello di Marco Brescianini in maglia viola. L’esordio è arrivato nella sfida contro il Milan, una partita dal valore speciale per il centrocampista, cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero.