È stato un debutto intenso e tutt’altro che banale quello di Marco Brescianini in maglia viola. L’esordio è arrivato nella sfida contro il Milan, una partita dal valore speciale per il centrocampista, cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero.
news viola
Come è andato l’esordio di Marco Brescianini: traversa clamorosa all’ultimo
Vanoli lo inserisce al 65’, al posto di Mandragora, schierandolo come mezzala sinistra nel 4-3-3 con cui la Fiorentina ha iniziato e concluso il match. L’ingresso coincide subito con un momento chiave della gara: è infatti il calcio d’angolo successivo al cambio a portare al vantaggio viola firmato Comuzzo, segnale di un impatto immediato nel clima della partita.
Brescianini si muove con ordine e personalità. Al 76’ si rende protagonista in fase offensiva, chiudendo sulla sinistra una ripartenza avviata da Parisi: rientra sul mancino, il suo piede naturale, e calcia da fuori area, ma la conclusione termina lontana dallo specchio.
Nel finale il suo apporto diventa ancora più evidente. Al 96’ è decisivo in fase difensiva, chiudendo con grande tempismo su un pericoloso contropiede del Milan. Sul ribaltamento immediato dell’azione, la Fiorentina va a un passo dal raddoppio: sul cross deviato di Fagioli, Brescianini colpisce di prima con il sinistro da dentro l'area, ma il pallone si stampa sulla traversa, negandogli un esordio da sogno con gol.
