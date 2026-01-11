Viola News
Come è andato l’esordio di Marco Brescianini: traversa clamorosa all’ultimo

La traversa gli nega un esordio da sogno: come è andato l'esordio di Brescianini con la maglia viola?
Redazione VN

È stato un debutto intenso e tutt’altro che banale quello di Marco Brescianini in maglia viola. L’esordio è arrivato nella sfida contro il Milan, una partita dal valore speciale per il centrocampista, cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero.

Vanoli lo inserisce al 65’, al posto di Mandragora, schierandolo come mezzala sinistra nel 4-3-3 con cui la Fiorentina ha iniziato e concluso il match. L’ingresso coincide subito con un momento chiave della gara: è infatti il calcio d’angolo successivo al cambio a portare al vantaggio viola firmato Comuzzo, segnale di un impatto immediato nel clima della partita.

Brescianini si muove con ordine e personalità. Al 76’ si rende protagonista in fase offensiva, chiudendo sulla sinistra una ripartenza avviata da Parisi: rientra sul mancino, il suo piede naturale, e calcia da fuori area, ma la conclusione termina lontana dallo specchio.

Nel finale il suo apporto diventa ancora più evidente. Al 96’ è decisivo in fase difensiva, chiudendo con grande tempismo su un pericoloso contropiede del Milan. Sul ribaltamento immediato dell’azione, la Fiorentina va a un passo dal raddoppio: sul cross deviato di Fagioli, Brescianini colpisce di prima con il sinistro da dentro l'area, ma il pallone si stampa sulla traversa, negandogli un esordio da sogno con gol.

