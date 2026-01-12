Dopo l’1-1 contro il Milan, la Fiorentina si è concessa due giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti al Viola Park. Intanto sono arrivati i complimenti del presidente Rocco Commisso che, insieme alla famiglia, ha chiamato squadra e staff per elogiare prestazione e carattere: una prova giudicata meritevole di vittoria e indicativa di una strada finalmente corretta, da continuare a seguire senza esitazioni.
Corriere dello Sport
Felice e al contempo rigido: Paolo Vanoli si prende il punto
Paolo Vanoli si dice soddisfatto ma fermo: la prestazione contro il Milan rappresenta un punto di non ritorno. Il tecnico sottolinea la crescita mentale della squadra, capace di reagire anche dopo il pareggio subito, e insiste sull’importanza di non arretrare più nel percorso intrapreso. La convinzione è chiara: nei momenti difficili la Fiorentina sta imparando a non essere negativa, segnale di una mentalità in evoluzione.
Anche la condizione atletica è in netto miglioramento, con una squadra più brillante rispetto a un mese fa, pur senza attribuire a questo l’unica causa della classifica deficitaria. Vanoli evidenzia i progressi di alcuni singoli e invita a restare concentrati. Sull’espulsione ricevuta parla di decisione eccessiva, figlia della tensione agonistica, mentre sul mercato ribadisce la sintonia con la società e la grande fame condivisa di uscire da una situazione difficile. Lo scrive il Corriere dello Sport.
