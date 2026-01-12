Felice e al contempo rigido: Paolo Vanoli si prende il punto

Dopo l’1-1 contro il Milan, la Fiorentina si è concessa due giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti al Viola Park. Intanto sono arrivati i complimenti del presidente Rocco Commisso che, insieme alla famiglia, ha chiamato squadra e staff per elogiare prestazione e carattere: una prova giudicata meritevole di vittoria e indicativa di una strada finalmente corretta, da continuare a seguire senza esitazioni.